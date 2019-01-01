«Небезопасно и невыгодно». Борис Титов раскрыл источники негативного воздействия на российский бизнес
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал НСН о многочисленных проблемах в отрасли.
Большинство российских бизнесменов опасаются незаконного преследования со стороны силовых структур, сообщает издание РБК со ссылкой на данные собственного опроса деловой аудитории. О возросшем вмешательстве силовиков в коммерческие споры заявили более 90% опрошенных. Отмечается, что больше всех рискуют исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации. 70% респондентов также назвали возросшее давление государства и силовых структур на бизнес главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику. Другие часто упоминаемые причины — санкции, бюрократия и плохой инвестиционный климат. Помимо этого большинство опрошенных уверена в отсутствии защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования со стороны судебной системы.
В интервью НСН уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что эти сведения лишь подтверждают все другие исследования. Он напомнил, что в конце мая президенту России Владимиру Путину были переданы результаты опроса, проведенного аналитическим центром по заказу ФСО. Согласно полученным данным, 69% экспертов считают ведение бизнеса в России небезопасным. В 2017 году такого мнения придерживалось 57%, в 2018-м — 67%. Среди бизнесменов свою работу посчитали опасной 84%. В целом исследование показало, что российский бизнес не доверяет правоохранительным органам, считает их коррумпированными и неэффективными.
«Это звучало на питерском форуме, мы приводили целый ряд конкретных цифр. Действительно, более 80% бизнесменов считают ведение бизнеса небезопасным в России, есть цифры увеличения административной нагрузки. При этом большинство - почти 50% - предпринимателей считают, что ситуация не то что не меняется, она ухудшается. Хотя власть все время декларирует необходимость увеличения инвестиций, экономического роста, развития предпринимательства, но на самом деле все ровно наоборот. Это происходит, потому что есть такие дела, как "дело Калви". Оно очень сильно сразу всех напрягло. Это даже не просто сухая статистика количества таких уголовных дел, это эмоциональный ряд, это восприятие. Деловой климат – это во многом психологические показатели, а даже не статистические. Конечно, это все вызывает в предпринимательском сообществе напряжение», - объяснил он.
По мнению большинства экспертов, уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сказалось на инвестициях крайне негативно. Калви обвинения отрицает и связывает с акционерным конфликтом. Титов ранее высказывал мнение об этом деле, по его словам, привлечение в гражданские споры силовиков недопустимо и неэтично. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что правоохранительные органы не обязаны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества при расследовании.
Признавая рост давления со стороны силовиков на бизнес, а также негативное воздействие на экономику в целом, Борис Титов также отметил , что это далеко не единственная проблема в отрасли.
«Я бы не стал винить все-таки во всем правоохранительные органы. Конечно, уголовное и административное давление является очень важным фактором, негативно влияющим на развитие экономики в стране, но есть другой серьезный фактор, который до сих пор недооценивается - это наша экономическая политика. Сегодня инвестиции не идут в страну не только оттого, что в России нет гарантий защиты собственности и бизнесом заниматься небезопасно. У нас просто невыгодно заниматься бизнесом по абсолютному большинству отраслей секторов экономики. Особенно это касается несырьевого сектора. Правительство говорит о необходимости роста, но роста не бывает, если повышаются налоги. Кроме повышения НДС на 2% есть ряд мелких малозаметных вещей, например, отмена части льгот для малого бизнеса по страховым платежам. Также нельзя говорить о росте, когда существует такая ставка Центрального Банка, когда столько стоят у нас кредиты. Выгоднее положить деньги на депозит и ничего не делать. Нельзя говорить о росте экономики и развитии предпринимательства, если у нас тарифы на стоимость электроэнергии выше, чем в Америке, и мы уже почти добрались до Европы. По крайней мере, растут они двузначными, а в некоторых регионах трехзначными числами ежегодно. Поэтому да, давление со стороны силовиков очень серьезное и негативное с точки зрения развития, но нельзя только на них показывать пальцем. Экономический блок тоже несет очень серьезную долю ответственности за то, что происходит», - заявил он.
В переданном в конце мая президенту России докладе кроме оценки делового климата профессиональным сообществом содержалось, по словам омбудсмена, еще 300 проблемных пунктов. Борис Титов рассказал о предстоящей работе правительства в этом направлении.
«То, что касается экономической части доклада, президент поручил Медведеву, будет продолжена деятельность специальной вневедомственной рабочей группы при аналитическом центре при правительстве. Мы будем реализовывать тот документ, который я представил – "Дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики". Кроме этого, по проблемам, которые я изложил в докладе, а там солидный реестр под 300 пунктов, президент тоже отдал ряд распоряжений. Будем работать над этим, до ноября должны доложить комиссии Силуанова нашу позицию, и потом будут поручения, как решать эти вопросы. У нас есть рейтинги индекса административного давления в регионах. Уже начались проверки в тех регионах, где это давление самое высокое. Уже сейчас мы отмечаем серьезные несоответствия в статистике, которую они представляют. Прокуратура уже в этом смысле работает», - отметил бизнес-омбудсмен.
Говоря о регионах, собеседник НСН указал на внутренние противоречия в структурах государственной власти субъектов страны. Он отметил низкую вероятность качественных изменений на местах в силу отсутствия финансовых возможностей регионов, также Титов упомянул конфликты губернаторов с силовыми структурами.
«У региональных властей очень узкий набор возможностей, потому что все диктуется из Москвы, финансирование настолько централизовано, что у региональных властей крайне низкая возможность для того, чтобы что-то изменить. Мы все эти годы централизовали все финансовые потоки. У нас все очень сильно смещено в сторону федерального бюджета. Региональные и муниципальные власти практически остались без финансовых инструментов для реализации своей экономической политики. Помимо этого у нас во многих регионах конфликт между силовыми структурами и губернатором. Поэтому ни экономических, ни юридических возможностей влиять на ситуацию у них практически нет», - уточнил он.
Как заявил на прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, главная задача правительства – стимулирование активности бизнеса, и рост доходов всего населения как результат. Пока же падение реальных доходов населения фиксируется шестой год подряд. В первом квартале текущего года падение, по данным ЦБ РФ, составило 2,3%. Совсем недавно сообщалось, что 18% россиян заявили о снижении зарплаты.
В такой атмосфере удивляться особому взгляду граждан страны на ситуацию в отрасли не приходится. Проведенный в начале года опрос ВЦИОМа свидетельствует о том, что большинство россиян (62%) не верят, что в стране возможен честный бизнес. При этом 89% опрошенных относятся к предпринимателям с симпатией, только 6% оказались настроены негативно.
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