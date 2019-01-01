«Небезопасно и невыгодно». Борис Титов раскрыл источники негативного воздействия на российский бизнес

Большинство российских бизнесменов опасаются незаконного преследования со стороны силовых структур, сообщает издание РБК со ссылкой на данные собственного опроса деловой аудитории. О возросшем вмешательстве силовиков в коммерческие споры заявили более 90% опрошенных. Отмечается, что больше всех рискуют исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации. 70% респондентов также назвали возросшее давление государства и силовых структур на бизнес главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику. Другие часто упоминаемые причины — санкции, бюрократия и плохой инвестиционный климат. Помимо этого большинство опрошенных уверена в отсутствии защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования со стороны судебной системы.

В интервью НСН уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что эти сведения лишь подтверждают все другие исследования. Он напомнил, что в конце мая президенту России Владимиру Путину были переданы результаты опроса, проведенного аналитическим центром по заказу ФСО. Согласно полученным данным, 69% экспертов считают ведение бизнеса в России небезопасным. В 2017 году такого мнения придерживалось 57%, в 2018-м — 67%. Среди бизнесменов свою работу посчитали опасной 84%. В целом исследование показало, что российский бизнес не доверяет правоохранительным органам, считает их коррумпированными и неэффективными.

«Это звучало на питерском форуме, мы приводили целый ряд конкретных цифр. Действительно, более 80% бизнесменов считают ведение бизнеса небезопасным в России, есть цифры увеличения административной нагрузки. При этом большинство - почти 50% - предпринимателей считают, что ситуация не то что не меняется, она ухудшается. Хотя власть все время декларирует необходимость увеличения инвестиций, экономического роста, развития предпринимательства, но на самом деле все ровно наоборот. Это происходит, потому что есть такие дела, как "дело Калви". Оно очень сильно сразу всех напрягло. Это даже не просто сухая статистика количества таких уголовных дел, это эмоциональный ряд, это восприятие. Деловой климат – это во многом психологические показатели, а даже не статистические. Конечно, это все вызывает в предпринимательском сообществе напряжение», - объяснил он.

По мнению большинства экспертов, уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сказалось на инвестициях крайне негативно. Калви обвинения отрицает и связывает с акционерным конфликтом. Титов ранее высказывал мнение об этом деле, по его словам, привлечение в гражданские споры силовиков недопустимо и неэтично. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что правоохранительные органы не обязаны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества при расследовании.