Бундестаг: отказ от «Северного потока — 2» - «самоубийство»

Возможный отказ от российского проекта «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия АЭС в Германии - «самоубийство» и «абсурд», сообщает телеканала «360» со ссылкой на депутата бундестага Вальдемара Гердта.

«Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — считает Гердт.

По его словам, серьезную проблему для Германии представляет и отказ от атомной энергетики «на фоне зеленой истерии».

Немцы готовы: Когда заработает «Северный поток-2»

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.

«Больше всего от ввода «Северного потока-2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитером, "Газпром" не сможет выполнить европейские контракты, не используя ее газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнет терять контракты на прокачку газа», – сказал Юшков.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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