Бундестаг: отказ от «Северного потока — 2» - «самоубийство»

Возможный отказ от российского проекта «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия АЭС в Германии - «самоубийство» и «абсурд», сообщает телеканала «360» со ссылкой на депутата бундестага Вальдемара Гердта.

«Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — считает Гердт.

По его словам, серьезную проблему для Германии представляет и отказ от атомной энергетики «на фоне зеленой истерии».