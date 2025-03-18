«Бумажные убытки»: Юшков отказался считать «Газпром» убыточным предприятием

«Речь идет об убытке по РСБУ. Он показывает только экономическое положение конкретного юридического лица. А международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые используются во всем мире, показывают всю группу компаний. У “Газпрома” добычей газа занимаются дочерние компании, переработкой, транспортировкой и продажей газа — также дочерние предприятия, как в России, так и за рубежом. Отчетность не учитывает деятельность всех этих компаний. Она смотрит только на то, какие финансовые результаты у головного офиса, занимающегося только управлением другими структурами, это не совсем релевантные показатели. В 2024 году убыток у “Газпрома” был как раз по МСФО, хотя и не триллионный. Он образовался из-за того, что “Газпром” списал стоимость всех европейских компаний, которые были у него на балансе и которые европейцы арестовали еще в 2022 году», — сказал Юшков.

Собеседник НСН добавил, что переоценка стоимости «Газпром нефти» относится к бухгалтерским особенностям и не делает «Газпром» убыточным.

«Сейчас “Газпром” произвел переоценку стоимости, прежде всего, “Газпром нефти”. Эта компания никуда не делась: как она принадлежит “Газпрому”, так и продолжает принадлежать, сколько добывала топлива, столько и добывает, но “Газпром” пересчитал оценку ее стоимости, и получилась разница примерно в 852 млрд рублей. Это все бухгалтерские особенности, бумажные убытки, “Газпром” даже увеличил добычу и экспорт газа в 2024 году. К тому же увеличился налог на прибыль. “Газпром” посчитал, что если налогов уплачено больше, то это тоже некий убыток. Но для государства как основного акционера это ровным счетом ничего не значит. Выплаты своим акционерам, в том числе государству, “Газпром” считает, исходя из показателей по МСФО. Речи о закрытии “Газпрома” или о том, что он хронически убыточен, нет. Нужно посмотреть на показатели нескольких лет подряд, и тогда уже можно будет говорить о том, что с ним произошло. Думаю, что следующий год вряд ли будет убыточным, потому что стоимость “Газпромнефти” можно пересчитать в обратную сторону и получить прибыль. Это все бухгалтерские уловки», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что компания «Газпром» обсудит ликвидацию своих представительств в Брюсселе и Токио.

