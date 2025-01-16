«Газпром» обсудит ликвидацию своих представительств в Брюсселе и Токио

Компания «Газпром» обсудит ликвидацию своих представительств в Брюсселе и Токио. Об этом говорится в сообщении организации.

Вопросы указаны в повестке дня заседания совета директоров «Газпрома».

«О ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Королевстве Бельгия в г. Брюсселе. О ликвидации представительства... в Японии в г. Токио», — отмечается в сообщении.

Заседание совета директоров холдинга запланировано на 28 января.

Ранее «Газпром» сообщил о прекращении подачи российского газа для транспортировки в Европу через Украину, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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