Бюджет РФ станет профицитным в 2022 году
Федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.
При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит главного финансового документа страны на 1,25 трлн. рублей. Изменение произойдет за счет увеличения поступлений (на 2 трлн рублей) до 22,6 трлн. рублей против заложенных в бюджет 20,6 трлн. рублей. При этом рост расходов в предстоящем году ожидается на уровне 0,5 трлн. рублей.
В 2023 году бюджет также будет дефицитным, но значительно меньше, чем предполагалось ранее - 207 млрд против 1,4 трлн рублей. В 2024 году дефицит федерального бюджета РФ составит 304 млрд рублей.
Тем временем, экономика России потеряла из-за пандемии коронавируса в 2020 году почти один триллион рублей, посетовали в Роспотребнадзоре. На прямые выплаты населению было потрачено не менее 515 млрд рублей, на лечение больных в стационарах - около 183 млрд, на тестирование на COVID-19 - 108 млрд.
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