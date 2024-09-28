Индия отказалась от покупки газа с «Арктик СПГ 2»

Индия не намерена покупать сжиженный природный газ, который производится в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Об этом заявил секретарь министерства нефти и газа страны Панкадж Джайн, пишет Reuters.

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Чиновник отметил, что индийская сторона не приобретает подсанкционные товары.

«То, что находится под масштабными санкциями, мы не будем трогать», — указал Джайн.

Ранее США ввели санкции в отношении ООО «Арктик СПГ 2». Кроме того, Вашингтон включил в черный список две якобы сотрудничавшие с организацией индийские судоходные компании.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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