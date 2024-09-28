Индия отказалась от покупки газа с «Арктик СПГ 2»
28 сентября 202400:42
Индия не намерена покупать сжиженный природный газ, который производится в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Об этом заявил секретарь министерства нефти и газа страны Панкадж Джайн, пишет Reuters.
Чиновник отметил, что индийская сторона не приобретает подсанкционные товары.
«То, что находится под масштабными санкциями, мы не будем трогать», — указал Джайн.
Ранее США ввели санкции в отношении ООО «Арктик СПГ 2». Кроме того, Вашингтон включил в черный список две якобы сотрудничавшие с организацией индийские судоходные компании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru