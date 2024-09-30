Митрахович: России необходимо сотрудничество с Глобальным Югом для СПГ

Для улучшения показателей в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ) России следует акцентировать внимание на импортозамещении и развитии собственных технологий. Об этом в беседе с «Известиями» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он также отметил важность взаимодействия со странами Глобального Юга и Востока, включая создание торговых альянсов. Эксперт отметил, что российские власти подтверждают планы по достижению 100 миллионов тонн СПГ, однако существуют сложности с новыми проектами, включая нехватку технологий для ледоколов и давление Запада на покупателей газа.

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Говоря о перспективах на 2035 год, Митрахович отметил, что в современном мире, где политические и экономические процессы быстро меняются, предсказать ситуацию через десять лет довольно сложно. Тем не менее, он предположил, что темпы реализации российских СПГ-проектов могут замедлиться по сравнению с ранее намеченными планами, если не произойдут значительные изменения в международной политике.

Эксперт также добавил, что уже во второй половине 2020-х годов ожидается увеличение поставок СПГ от конкурентов России, особенно из США и Катара, что может привести к временному избытку предложения на рынке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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