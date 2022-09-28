Бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2023 году урежут на 35%

Финансирование национальной программы «Цифровая экономика» в 2023 году будет урезано на 35,6% по сравнению с текущим годом и составит 129,3 миллиарда рублей. Такие расчёты содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета, который внесён правительством в Государственную думу.

В дальнейшем финансирование «Цифровой экономики» будет ещё сокращено - в 2024 году на 61,6 миллиарда рублей. Одновременно будут урезаны ассигнования и в федеральные проекты, которые входят в данную национальную программу.

В частности, предполагается уменьшение бюджетных вложений на конверсию радиочастот для 5G в 2023 году на 1,7 млрд рублей, в 2024 году - на 1,1 млрд рублей. Также сократится финансирование создания IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях - в 2023 году на 11,7 млрд рублей, в 2024 году - на 19,3 млрд рублей.

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Кроме того, потеряют в финансировании проекты отечественных организаций по разработке цифровых платформ и программного обеспечения для создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Катастрофическое сокращение бюджетного финансирования ожидает федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Ассигнования в 2023 году уменьшатся в 12 раз - до 13,5 млн рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале сентября Минцифры отказалось от семи миллиардов рублей из бюджета, которые предполагалось направить на оснащение госслужащих смартфонами с отечественной операционной системой.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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