«Будут работать!»: Экс-министр труда Калашников призвал перейти на почасовую оплату
Сергей Калашников в эфире НСН ответил министру Решетникову, который пожаловался на низкую производительность труда в стране. Калашников признал, что производительность напрямую зависит от зарплат.
Для повышения производительности труда в стране необходимо перевести граждан на почасовую оплату труда, но в этом случае нужно готовиться к выделению дополнительных средств из бюджета, заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в эфире НСН.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что следует вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Он считает, что производительность труда в России снижает «чрезмерное количество охранников, а также бухгалтеров», которых слишком много из-за часто меняющихся положений по бухучету. Калашников видит только один способ решения проблемы.
«Проблема производительности труда есть не только в этих профессиях, это повсеместная проблема, во всей экономике. Мы одни из немногих сохраняем систему фиксированной повременной заработной платы в интервале месяца работы. Таких стран не так много, мы должны срочно переходить на почасовую оплату труда, на минимальную стоимость почасовой оплаты труда. Это единственный способ реально поднять производительность труда. Будут хорошо работать, если платить. Но, если мы перейдем на это, консолидированный бюджет затрещит из-за оплаты бюджетникам. Государство не готово к мощнейшему изменению зарплаты бюджетников в случае минимальной почасовой оплаты. С другой стороны, к нам стучится бедность. Это закольцованная проблема», - объяснил он.
При этом Калашников задался вопросом, «куда девать» неэффективных сотрудников, которых вскоре можно будет частично заменить. Речь идет, например, о водителях транспортных средств.
«По охранникам могу дать точный ответ – их 1,7 миллиона занятых, достаточно большая группа. Бухгалтеры – это тоже огромная армия, которая в последние годы уменьшилась, так как некоторые бухгалтеры ведут до 40 фирм одновременно, это касается малого и среднего бизнеса. Куда их девать? Вопрос более важный… Самая большая группа занятых у нас – это водители транспортных средств, их 17 миллионов. С приходом беспилотных автомобилей и грузовиков, куда девать эту категорию? На пороге стоят и шахтеры. Куда мы их денем, посадим на социальную защиту? Вопрос остается открытым. Мы прекрасно понимаем, что переобучение не во всех случаях поможет, так как из шахтера сделать программиста достаточно трудно. Поэтому речь идет уже о будущем поколении, которое готовится к новым профессиям», - рассказал собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН», что зарплата россиян не может быть меньше ста тысяч рублей.
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