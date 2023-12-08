«Будут работать!»: Экс-министр труда Калашников призвал перейти на почасовую оплату

Для повышения производительности труда в стране необходимо перевести граждан на почасовую оплату труда, но в этом случае нужно готовиться к выделению дополнительных средств из бюджета, заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в эфире НСН.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что следует вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Он считает, что производительность труда в России снижает «чрезмерное количество охранников, а также бухгалтеров», которых слишком много из-за часто меняющихся положений по бухучету. Калашников видит только один способ решения проблемы.