«Будут недовольные!»: Банки оценили «периоды охлаждения» для выдачи кредитов

«Здесь действует психологический фактор, эмоциональный, поэтому такое разделение по времени будет способствовать тому, что люди одумаются. За это время есть шанс, что люди выйдут из состояния внушения, им могут подсказать что-то родственники, сам банк поймет, что операция какая-то нестандартная. Я думаю, это мера будет эффективной. Большинство платежей проходят в рамках до 50 тысяч рублей, но люди все равно будут недовольны, если будет какая-то задержка. При этом все понимают масштаб мошенничества, поэтому должны все-таки отнестись с пониманием», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что для банков это серьезно усложнит все процессы, а также приведет к дополнительным затратам.

«Для банков это определенные затраты, но если это временная мера борьбы с мошенниками, все также с пониманием отнесутся. Банки не будут отслеживать это в ручном формате, но все равно процесс будет усложнен. Будет больше обращений в колл-центры, будут вопросы, будут непонимания, недовольства… Придется менять настройки, службы противодействия будут работать в усиленном формате. Какие-то операции будут проводиться и в ручном формате, если какие-то срочные случаи. Главное, чтобы до людей донесли, что это забота о потребителях. Но недовольные все равно будут, это надо понимать. Мы сейчас много занимаемся обучением банков, чтобы специалисты понимали, когда человек находится в состоянии внушения. Эту работу надо продолжать», - заключил собеседник НСН.

Банки поддерживают введение «периодов охлаждения» до 48 часов для выдачи кредитов, так как это позволит уменьшить число мошенничеств, заявил ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян «Радиоточке НСН».

