«50% лучше, чем 200%»: В России обсуждают повышение пошлин на зарубежные вина

Пошлины позволяют получать средства для господдержки отечественного виноделия, поэтому повышать их до 200% означает остаться без дополнительных средств, заявил НСН журналист, винный эксперт Антон Обрезчиков.

Пошлину на вино из недружественных стран можно было бы увеличить с действующих 25% до 30-50%, однако она не должна быть запретительной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума. Обрезчиков отметил, что при слишком высоких пошлинах на импортные вина поддерживать отечественное виноделие будет нечем.