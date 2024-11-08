«50% лучше, чем 200%»: В России обсуждают повышение пошлин на зарубежные вина
Заградительные пошлины в 200% оставят отечественных виноделов без поддержки, так как зарубежные производители не будут платить такие суммы, заявил НСН Антон Обрезчиков.
Пошлины позволяют получать средства для господдержки отечественного виноделия, поэтому повышать их до 200% означает остаться без дополнительных средств, заявил НСН журналист, винный эксперт Антон Обрезчиков.
Пошлину на вино из недружественных стран можно было бы увеличить с действующих 25% до 30-50%, однако она не должна быть запретительной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума. Обрезчиков отметил, что при слишком высоких пошлинах на импортные вина поддерживать отечественное виноделие будет нечем.
«Цифра 50% прозвучала в процессе обсуждения инициативы Ассоциации виноградарей и виноделов России о введении заградительной пошлины в 200%. Также в процессе дискуссии прозвучало, что смысл пошлин, в том числе, заключается в получении средств для господдержки виноделия, и что при пошлине в 200% поддерживать виноделие будет нечем. Всем интересующимся деталями обсуждения настоятельно рекомендую к просмотру трансляцию на сайте Российского винодельческого форума», - объяснил он.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Однако член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко сообщил «Радиоточке НСН», что в этом случае самая дешевая бутылка вина на полке будет стоить 1500-2000 рублей, что сделает импорт такой продукции бессмысленным.
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