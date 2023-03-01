Брокер рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Москве после открытия БКЛ

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) повлияет на стоимость недвижимости в столице.

Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры всегда способствует росту стоимости квадратного метра недвижимости, тем более если речь идет о мегаполисах.

При открытии станции метро в пешей доступности от стоимость недвижимости в среднем растет в цене на 10–15 процентов, заявил Ракута. Пешей доступностью считается расстояние до полутора километров или 20 минут шагом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал строительство Большой кольцевой линии самым большим и трудным проектом за всю историю метростроения.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЦеныНедвижимость
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