Брокер рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Москве после открытия БКЛ
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) повлияет на стоимость недвижимости в столице.
Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры всегда способствует росту стоимости квадратного метра недвижимости, тем более если речь идет о мегаполисах.
При открытии станции метро в пешей доступности от стоимость недвижимости в среднем растет в цене на 10–15 процентов, заявил Ракута. Пешей доступностью считается расстояние до полутора километров или 20 минут шагом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал строительство Большой кольцевой линии самым большим и трудным проектом за всю историю метростроения.
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