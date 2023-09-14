British American Tobacco завершил сделку по продаже бизнеса в России
14 сентября 202317:59
Производитель сигарет British American Tobacco продал бизнес в России и Белоруссии, говорится в заявлении компании.
Активы перешли консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия». Сумма сделки не раскрывается.
Среди самых популярных брендов сигарет были Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява» и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru