Премьер Франции анонсировала запрет одноразовых электронных сигарет

По ее словам, правительство намерено представить новый план борьбы с никотиновой зависимостью. Одной из мер будет запрет на одноразовые электронные сигареты, уточнила Борн.

Политик считает, что электронные сигареты формируют привычку курения у молодых людей, после чего они переходят к употреблению табака.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Казахстане парламентская партия Respublica заявила о планах полностью запретить электронные сигареты.

