Премьер Франции анонсировала запрет одноразовых электронных сигарет
Глава правительства Франции Элизабет Борн пообещала запретить в стране одноразовые электронные сигареты. Об этом она заявила в эфире телеканала RTL.
По ее словам, правительство намерено представить новый план борьбы с никотиновой зависимостью. Одной из мер будет запрет на одноразовые электронные сигареты, уточнила Борн.
Политик считает, что электронные сигареты формируют привычку курения у молодых людей, после чего они переходят к употреблению табака.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Казахстане парламентская партия Respublica заявила о планах полностью запретить электронные сигареты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru