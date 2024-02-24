Британия выделит Украине $311 млн в 2025 году

«Великобритания потратит 245 миллионов фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства ... боеприпасов для Украины», — указано в заявлении.

Ранее глава британского минобороны Грант Шэппс объявил о новом пакете помощи для Киева с 200 самонаводящимися ракетами Brimstone.

Между тем СМИ сообщили, что Украина и Международный валютный фонд достигли на рабочем уровне договоренности о передаче Киеву $880 млн.

