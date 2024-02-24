Британия выделит Украине $311 млн в 2025 году

Великобритания выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов (около $311 млн), который направят на закупку боеприпасов и организацию поставок для их производства. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

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«Великобритания потратит 245 миллионов фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства ... боеприпасов для Украины», — указано в заявлении.

Ранее глава британского минобороны Грант Шэппс объявил о новом пакете помощи для Киева с 200 самонаводящимися ракетами Brimstone.

Между тем СМИ сообщили, что Украина и Международный валютный фонд достигли на рабочем уровне договоренности о передаче Киеву $880 млн.

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ФОТО: РИА Новости
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