Британия выделит Украине $311 млн в 2025 году
Великобритания выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов (около $311 млн), который направят на закупку боеприпасов и организацию поставок для их производства. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.
«Великобритания потратит 245 миллионов фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства ... боеприпасов для Украины», — указано в заявлении.
Ранее глава британского минобороны Грант Шэппс объявил о новом пакете помощи для Киева с 200 самонаводящимися ракетами Brimstone.
Между тем СМИ сообщили, что Украина и Международный валютный фонд достигли на рабочем уровне договоренности о передаче Киеву $880 млн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия выделит Украине $311 млн в 2025 году
- Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис в Ленобласти
- В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки
- Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций
- Эксперт предупредил, что «умные» устройства могут сливать данные владельцев
- СМИ: При пожаре на востоке Китая погибли 15 человек
- Губернатор Артамонов: На НЛМК загорелся цех
- Роскосмос: Орбиту МКС подняли на три километра
- СМИ: На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар
- Экс-президента Туниса заочно приговорили к восьми годам заключения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru