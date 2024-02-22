Профильные комитеты Европарламента одобрили выделение Украине 50 млрд евро

Три профильных комитета Европарламента поддержали программу финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024–2027 годы. За решение проголосовали комитеты по бюджету, иностранным делам и промышленности.

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Решение предстоит утвердить всем комитетам Европарламента на пленарном заседании, которое состоится 27 февраля, сообщает газета «Коммерсант». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что новая программа финансовой помощи Украине будет одобрена до конца февраля.

С начала российско-украинского конфликта Евросоюз направил Киеву около 88 миллиардов евро, в том числе 28 миллиардов на военные нужды.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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