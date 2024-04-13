Британия ввела санкции против меди, никеля и алюминия российского происхождения
Великобритания ввела санкции, касающиеся российских меди, никеля и алюминия. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
Лицам из Британии и тем, кто не является гражданами страны, но находится на ее территории, запретили приобретать на глобальной бирже произведенные после 23:59 12 апреля российские металлы. Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа прекратят торговлю новыми алюминием, медью и никелем из РФ.
При этом Лондон не будет вводить ограничения на покупку существующих запасов российских металлов на бирже. Эти меры призваны предотвратить дестабилизацию рынков. Кроме того, санкции не будут касаться российских титана, платины и палладия.
В декабре прошлого года Британия полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru