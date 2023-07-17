Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
17 июля 202313:47
Власти Британии ввели санкции против лагеря «Артек», который находится в Крыму. Об этом сообщается в опубликованном на сайте британского правительства документе.
В частности, отмечается, что лагерь причастен к «дестабилизации», «угрожал или подрывал» суверенитет Украины.
Лондон также ввел рестрикции против министра просвещения Сергея Кравцова и главы Минкультуры Ольги Любимовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера
- Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
- Володин поддержал остановку зерновой сделки
- МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены
- Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
- Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
- Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку
- Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
- Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
- В Красноярске задержали юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru