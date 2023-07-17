Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»

Власти Британии ввели санкции против лагеря «Артек», который находится в Крыму. Об этом сообщается в опубликованном на сайте британского правительства документе.

Белый дом анонсировал ужесточение санкций против ВПК России

В частности, отмечается, что лагерь причастен к «дестабилизации», «угрожал или подрывал» суверенитет Украины.

Лондон также ввел рестрикции против министра просвещения Сергея Кравцова и главы Минкультуры Ольги Любимовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
ТЕГИ:Лагерь "Артек"ВеликобританияСанкции

Горячие новости

Все новости

партнеры