СМИ: Германия опасается прекращения поставок газа по «Северному потоку»
Власти Германии опасаются полного прекращения поставок газа из России по трубопроводу «Северный поток» на фоне ремонтных работ на магистрали. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее компания «Газпром» сократила поставки топлива по «Северному потоку», напоминает Ura.ru. Российский концерн принял такое решение из-за несвоевременного возврата оборудования из ремонта, отмечает RT.
Правительство ФРГ считает, что ограничение поставок российского газа может подорвать усилия местных властей по наполнению хранилищ топлива к отопительному сезону. Сейчас газовые хранилища в Германии заполнены на 58%, Берлин надеется повысить уровень запасов до 90% к 1 ноября.
При этом из-за проблем с «Северным потоком» импортеры вынуждены закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по высоким ценам.
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