Индонезия заявила о готовности закупать нефть из России

Индонезия открыта к закупкам российской нефти наряду с топливом из других стран. Об этом рассказал министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия, пишет РИА Новости.

«Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена… Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти», — заявил чиновник.

Лахадалия напомнил, что ранее топливо находилось под санкциями, пишет RT.

По словам министра, Индонезия рассматривает различные варианты поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем власти Таиланда рассказали о подготовке к переговорам о приобретении нефти у России.

