Брат Батуриной рассказал о ее чувствах после потери статуса богатейшей россиянки

«Для нее, конечно, важен. Это единственный статус, который у нее оставался. Просто надо работать, а не сидеть на месте. Потому что стояние на месте это есть движение назад. Постояла и стала второй, это нормально. Я же вообще к деньгам отношусь нормально, если они есть это уже хорошо», - сказал Виктор Батурин.

Бакальчук вошла в список самых богатых людей России в 2018 году с состоянием в 600 млн долларов. В 2019 году оборот интернет-магазина Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей, что и повлияло на рокировку на лидерских позициях рейтинга.

Ранее НСН сообщала, что Элистинский городской суд отменил постановление о розыске президента Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.

