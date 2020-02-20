Брат Батуриной рассказал о ее чувствах после потери статуса богатейшей россиянки
Бизнесмен Виктор Батурин в эфире НСН призвал сестру больше трудиться
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук сместила с пьедестала самой богатой женщины России Елену Батурину. По информации журнала Forbes, состояние новоиспеченного лидера оценивается в 1,4 млрд долларов, когда как активы вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оцениваются 1,2 млрд долларов.
Брат Елены Батуриной, бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН рассказал, что статус богатейшей российской женщины был важен для его сестры. Особенно в последнее время.
«Для нее, конечно, важен. Это единственный статус, который у нее оставался. Просто надо работать, а не сидеть на месте. Потому что стояние на месте это есть движение назад. Постояла и стала второй, это нормально. Я же вообще к деньгам отношусь нормально, если они есть это уже хорошо», - сказал Виктор Батурин.
Бакальчук вошла в список самых богатых людей России в 2018 году с состоянием в 600 млн долларов. В 2019 году оборот интернет-магазина Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей, что и повлияло на рокировку на лидерских позициях рейтинга.
Ранее НСН сообщала, что Элистинский городской суд отменил постановление о розыске президента Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.
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