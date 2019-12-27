«А я тут при чём?» Виктор Батурин – об уголовном деле против вдовы Лужкова

Суд в Калмыкии объявил в розыск вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Как пишет РБК, также известно, что против президента компании Inteco Management возбуждено дело о клевете. Об этом заявил адвокат Дмитрий Савочкин, который представляет интересы потерпевшей стороны. Источник отмечает, что производство начали по заявлению Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

Он утверждает, что Елена Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к её средствам через подделку документов. Он настаивает на том, что это утверждение не соответствует действительности, и поэтому обратился в мировой суд в Калмыкии.

Между тем, брат Елены Батуриной – Виктор Батурин в беседе с НСН заявил, что не имеет никакого отношения к её объявлению в розыск.

«А я тут при чём? Я не являюсь участником этого дела. Меня оно никак не касается. А что я ещё должен сказать?» — отметил собеседник НСН.

По словам Виктора Батурина, он не читал никакого заявления и не знает, что происходит.