Батурина высказалась о мемориальной доске Лужкову

Как сообщает KP.Ru, Батурина была в курсе, что такой указ готовится.

«Да, конечно. Это правильно», - сказал она по поводу установки доски.

Глава государства также предложил присвоить имя Лужкова столичному университету МГГУ. Батурина сказала журналистам, что не думала о возможном участии в торжественной церемонии.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. С этой должности его уволил руководивший тогда страной Дмитрий Медведев с формулировкой «в связи с утратой доверия президента».

