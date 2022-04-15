«Боятся мести?»: Европейские перевозчики избегают Россию из-за «рисков»

Европейские перевозчики боятся жесткой реакции от России в ответ на санкции, поэтому предпочитают отказываться от прибыли и прекращать работу; кроме того, выросли цены на топливо, напомнил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Минпромторг ранее заявил, что ряд зарубежных логистических компаний отказывается возить российские грузы. «В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — отмечается в сообщении ведомства.



«С одной стороны, это может быть саботажем, а с другой стороны, "недружественные" страны могут бояться того, что Россия в отместку им что-то станет с ними делать, это заставляет их отказываться. Но выход из этого положения есть. Если запретили нашим въезжать, а их перевозчики не хотят заезжать, то эту ситуацию можно решить довозом до границы их продукции. А там уже российские перевозчики могли бы забирать эту продукцию и развозить по территорию. Иностранные перевозчики могли бы свою часть работы делать, и российские перевозчики были бы у дела. Я считаю, это самый компромиссный вариант. Но это надо разговаривать», - предложил Матягин.