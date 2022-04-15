«Боятся мести?»: Европейские перевозчики избегают Россию из-за «рисков»
Европейские перевозчики отказываются от поездок в РФ из страха перед Россией и роста цен на топливо, отметил в эфире НСН глава транспортной ассоциации Владимир Матягин.
Европейские перевозчики боятся жесткой реакции от России в ответ на санкции, поэтому предпочитают отказываться от прибыли и прекращать работу; кроме того, выросли цены на топливо, напомнил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Минпромторг ранее заявил, что ряд зарубежных логистических компаний отказывается возить российские грузы. «В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — отмечается в сообщении ведомства.
«С одной стороны, это может быть саботажем, а с другой стороны, "недружественные" страны могут бояться того, что Россия в отместку им что-то станет с ними делать, это заставляет их отказываться. Но выход из этого положения есть. Если запретили нашим въезжать, а их перевозчики не хотят заезжать, то эту ситуацию можно решить довозом до границы их продукции. А там уже российские перевозчики могли бы забирать эту продукцию и развозить по территорию. Иностранные перевозчики могли бы свою часть работы делать, и российские перевозчики были бы у дела. Я считаю, это самый компромиссный вариант. Но это надо разговаривать», - предложил Матягин.
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При этом оставшиеся перевозчики поднимают цены на свои услуги как из-за рисков, так и из-за растущих издержек, поэтому в скором будущем, вероятно, найдутся другие пути доставки грузов.
«[Существует] минимальная линейка товаров, которые мы из-за границы поставляем, может, медикаменты, химия, остатки какие-то оборудования. У нас с Европой уже разорваны логистические цепочки глобально. Не сказать, что это кардинально на нас скажется. Может, выстроим другие логистические цепочки, через ту же самую Турцию будем поставлять. Конечно, есть сложность со Скандинавией, с центральной Европой, дополнительные финансы придется тратить на логистику. Оставшиеся перевозчики, пользуясь тем, что есть определенные риски, закладывают эти риски и вызывают 30-50%-ное подорожание. Партнеры из Германии нам звонили и говорили, что сейчас в России им надо получать приглашение, чтобы въезжать, и они у нас как у ассоциации просили определенного содействия. В требованиях Минтранса было прописано, что приглашение должна давать российская ассоциация перевозок. И да, они подтвердили, что стоимость поездки в Россию повысилась на 30-40%, это связано и с рисками, и с тем, что в Европе топливо подорожало на 30-40%. То есть тут есть определенные причины для подорожания», - заключил глава ассоциации.
Ранее управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев сообщил «Радиоточке НСН» о падении объемов заказов на 30% и начавшихся увольнениях. Его компания работает как с автомобильными перевозками, так и с поставками железнодорожным и авиатранспортом.
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