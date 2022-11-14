Боррель заявил, что ЕС пока не будет принимать новых санкций против России

По словам главы евродипломатии, работа над ограничениями идет на техническом уровне.

«Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», - цитирует Борреля РИА Новости.

Между тем глава Минфина США Джаннет Йеллен заявила, что США обсуждают новые санкции в отношении России, отмечает телеканал «360». По словам министра, ограничения коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, которые имеют отношение к «закупке военных технологий для военных действий России на Украине», пишет Ura.ru.

