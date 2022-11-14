Боррель заявил, что ЕС пока не будет принимать новых санкций против России

Министры иностранных дел государств Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По словам главы евродипломатии, работа над ограничениями идет на техническом уровне.

«Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», - цитирует Борреля РИА Новости.

Между тем глава Минфина США Джаннет Йеллен заявила, что США обсуждают новые санкции в отношении России, отмечает телеканал «360». По словам министра, ограничения коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, которые имеют отношение к «закупке военных технологий для военных действий России на Украине», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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