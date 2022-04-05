Боррель: Рубль хорошо противостоит санкциям
Российский рубль хорошо противостоит санкциям, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил в интервью радиостанции COPE.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость», — отметил дипломат.
Боррель напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение перевести оплату за газ от иностранных потребителей в рубли, «чтобы поддержать валюту».
«Посмотрим, что произойдет», — добавил глава евродипломатии.
Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд заявил, что рубль полностью отыграл удар на фоне введения санкций Запада, напоминает «Свободная пресса».
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