Большинство россиян не готово уйти на пенсию раньше 55 лет
При возможности выбирать возраст ухода на пенсию, только 31% россиян хотели бы прекратить трудовую деятельность в возрасте 55 лет. Среди них 39% женщин и 23% мужчин. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, проведя опрос среди населения.
Порядка 69% респондентов высказались против выхода на пенсию в 55 лет, а 11% россиян готовы продолжать работать и после 70 лет.
Свое стремление продолжать работать участники исследования прокомментировали также и малой финансовой обеспеченностью. Около 80% человек заявили об отсутствии средств к существованию без официальной пенсии, что не позволяет уйти на покой раньше установленного пенсионного возраста.
Всего 4% респондентов уверены в своем достатке для таких действий, порядка 3% выразили надежду, что смогут положиться на родственник, около 13% рассчитывают на иные источники дохода.
При этом 46% россиян не предпринимают каких-либо шагов для самостоятельного обеспечения себя на пенсии или получения возможности оставить работу раньше срока. В качестве обоснования такие лица отметили либо отсутствие возможности откладывать деньги, либо сомнения в сохранности накоплений. Около 26% участников опроса только намерены начать действовать в будущем.
Однако, нашлись и те, кто определился с путями улучшения своей материальной базы на пенсии. Так 8% людей рассказали, что откладывают деньки на счетах в банках или в виде наличных. 6% подались в бизнес недвижимости – планируют сдавать ее в старости. 9% респондентов «правильно» воспитывают свои младшие поколения. И только 2% прибегли к индивидуальному пенсионному плану.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН рассказал, что обновленная конституция позволяет правительству полностью лишить россиян пенсий. По его словам поправка о том, что дети должны заботиться о пожилых родителях нацелена на второй, более жесткий этап пенсионной реформы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru