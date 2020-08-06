Большинство россиян не готово уйти на пенсию раньше 55 лет

Всего 4% респондентов уверены в своем достатке для таких действий, порядка 3% выразили надежду, что смогут положиться на родственник, около 13% рассчитывают на иные источники дохода.

При этом 46% россиян не предпринимают каких-либо шагов для самостоятельного обеспечения себя на пенсии или получения возможности оставить работу раньше срока. В качестве обоснования такие лица отметили либо отсутствие возможности откладывать деньги, либо сомнения в сохранности накоплений. Около 26% участников опроса только намерены начать действовать в будущем.

Однако, нашлись и те, кто определился с путями улучшения своей материальной базы на пенсии. Так 8% людей рассказали, что откладывают деньки на счетах в банках или в виде наличных. 6% подались в бизнес недвижимости – планируют сдавать ее в старости. 9% респондентов «правильно» воспитывают свои младшие поколения. И только 2% прибегли к индивидуальному пенсионному плану.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН рассказал, что обновленная конституция позволяет правительству полностью лишить россиян пенсий. По его словам поправка о том, что дети должны заботиться о пожилых родителях нацелена на второй, более жесткий этап пенсионной реформы.

