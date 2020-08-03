В КПРФ предупредили о лишении россиян пенсий

Он указал, что через год после реформы началась новая арт-подготовка, потому что группа пришла к выводу, что денег в Пенсионном фонде как не было, так и нет.

«Они не появились. Реформа, которая затевалась именно для этого, не сработала. Значит, надо дальше реформировать. А сейчас они эти дискуссии провели в конституцию. Эта группа подготовила поправку, что дети заботятся о родителях. И ее приняли. Какая была необходимость вкладывать эту поправку в конституцию? Никакой! Это была подготовка в законодательстве, чтобы провести второй, жесткий этап пенсионной реформы. Теперь они могут ссылаться на норму конституции, чтобы либо полностью отменить пенсии, либо снова повысить возраст выхода на пенсию. Это будет не сегодня, не завтра. Я считаю, что этот вопрос они поднимут после выборов в Государственную думу. Но внесут совершенно точно. Найдут очередную Терешкову и внесут это в законодательство», - заверил парламентарий.

Напомним, 1 июля завершилось голосование по поправкам к конституции, предложенным президентом России Владимиром Путиным. Согласно официальным данным, их поддержали 77,9% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

