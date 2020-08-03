В КПРФ предупредили о лишении россиян пенсий
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал в эфире НСН, что обновленная конституция позволяет правительству полностью лишить россиян пенсий.
Обновленная конституция позволяет правительству полностью лишить россиян пенсий. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. По его словам поправка о том, что дети должны заботиться о пожилых родителях нацелена на второй, более жесткий этап пенсионной реформы.
«Я об этом говорил еще три года назад. И тогда ни у кого вопросов не возникло. Только «Единая Россия» лепетала, что я к выборам готовлюсь. За пять лет до выборов? Ерунда самая настоящая. По теме разговоров нет. А между тем в правительстве работает группа по анализу итогов пенсионной реформы. Она же готовила вопросы этой преступной пенсионной реформы по повышению возраста выхода на пенсию. Все начиналось с элементарной арт-подготовки: что «мы теперь дольше живем в России», что «родившиеся сейчас будут 78 лет жить», что «время дожития огромное», что «люди здоровые, должны работать», - напомнил Рашкин.
Он указал, что через год после реформы началась новая арт-подготовка, потому что группа пришла к выводу, что денег в Пенсионном фонде как не было, так и нет.
«Они не появились. Реформа, которая затевалась именно для этого, не сработала. Значит, надо дальше реформировать. А сейчас они эти дискуссии провели в конституцию. Эта группа подготовила поправку, что дети заботятся о родителях. И ее приняли. Какая была необходимость вкладывать эту поправку в конституцию? Никакой! Это была подготовка в законодательстве, чтобы провести второй, жесткий этап пенсионной реформы. Теперь они могут ссылаться на норму конституции, чтобы либо полностью отменить пенсии, либо снова повысить возраст выхода на пенсию. Это будет не сегодня, не завтра. Я считаю, что этот вопрос они поднимут после выборов в Государственную думу. Но внесут совершенно точно. Найдут очередную Терешкову и внесут это в законодательство», - заверил парламентарий.
Напомним, 1 июля завершилось голосование по поправкам к конституции, предложенным президентом России Владимиром Путиным. Согласно официальным данным, их поддержали 77,9% проголосовавших. Против высказались 21,27%.
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