До 2028 не поднимут! Шеин об изменениях пенсионного возраста

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что властями страны рассматривается два варианта скорой пенсионной реформы. Первый подразумевает новое увеличение пенсионного возраста на 3-5 лет. При втором сценарии, в России и вовсе отменят институт выдачи пенсий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН не исключил перемен в пенсионной системе, но не раньше 2028 года.

«Никаких сегодня и в ближайшее время действий в этом направлении не будет. Дело в том, что пенсионный возраст и так поднят и эффект от этого будет длиться примерно до 2028 года. Мысль же такова, что пенсионеров много, их сократить можно, повысив пенсионный возраст. Это уже сделано. Поэтому нужды до 2028 года что-то еще применять нет. В связи с чем сегодня никаких подобных инициатив нет и не будет», - считает Шеин.