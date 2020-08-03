До 2028 не поднимут! Шеин об изменениях пенсионного возраста
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН рассказал, когда можно ожидать изменений в пенсионной системе России.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что властями страны рассматривается два варианта скорой пенсионной реформы. Первый подразумевает новое увеличение пенсионного возраста на 3-5 лет. При втором сценарии, в России и вовсе отменят институт выдачи пенсий.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН не исключил перемен в пенсионной системе, но не раньше 2028 года.
«Никаких сегодня и в ближайшее время действий в этом направлении не будет. Дело в том, что пенсионный возраст и так поднят и эффект от этого будет длиться примерно до 2028 года. Мысль же такова, что пенсионеров много, их сократить можно, повысив пенсионный возраст. Это уже сделано. Поэтому нужды до 2028 года что-то еще применять нет. В связи с чем сегодня никаких подобных инициатив нет и не будет», - считает Шеин.
Однако, «по логике «Единой России» и правительства, единственный способ индексировать пенсию - это сокращать число пенсионеров», а значит после 2028 года «им надо будет еще раз повышать пенсионный возраст».
При этом собеседник НСН подчеркнул, что не знает таких стран, где бы сейчас не существовало пенсий.
«Вопрос в другом – сколько она составляет, может ли человек на нее жить», - уточнил парламентарий.
В пример он привел опыт Франции и Чили. Так французы зачастую выходят на пенсию раньше того возраста, который установлен официально. А в Чили люди выходят на пенсию в 80 лет, потому что с «после пиночетовской пенсионной реформы размер пенсии не позволяет жить без работы».
В свою очередь, Валерий Рашкин напомнил, что в Конституцию РФ была внесена поправка об ответственности россиян за своих пожилых родителей, что якобы является доказательством готовящейся реформы.
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