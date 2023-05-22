Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть
22 мая 202319:44
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Данная мера вводится для налогообложения нефтегазовых компаний, отметили в пресс-службе.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что объемы морских поставок российской нефти достигли рекордных значений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru