Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Данная мера вводится для налогообложения нефтегазовых компаний, отметили в пресс-службе.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что объемы морских поставок российской нефти достигли рекордных значений.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Цена На НефтьВладимир Путин

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