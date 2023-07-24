В Goldman Sachs спрогнозировали рост цены нефти до $86 за баррель

Как отметил руководитель направления исследований рынка нефти банка Даан Стрювен, аналитики ожидают дефицита мирового предложения нефти во второй половине года. В третьем квартале он вырастет почти до 2 млн баррелей в сутки из-за абсолютного рекорда» глобального спроса. Цены на нефть в этот период взлетят до 80-86 долларов за баррель.

По словам Стрювена, на подобный дефицит повлияет в том числе замедление роста нефтедобычи в США. Телеканал отмечает, что число нефтяных вышек в стране сократилось на 15% и достигло минимума за 16 месяцев.

Ранее стоимость нефти марки Brent превысила $81 за баррель впервые с конца апреля, фьючерсы на сырье WTI подорожали до $76,25, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

