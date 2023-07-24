В Goldman Sachs спрогнозировали рост цены нефти до $86 за баррель
Потребление нефти рекордно увеличится во второй половине 2023 года, это приведет к росту цен на топливо до $86 за баррель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs.
Как отметил руководитель направления исследований рынка нефти банка Даан Стрювен, аналитики ожидают дефицита мирового предложения нефти во второй половине года. В третьем квартале он вырастет почти до 2 млн баррелей в сутки из-за абсолютного рекорда» глобального спроса. Цены на нефть в этот период взлетят до 80-86 долларов за баррель.
По словам Стрювена, на подобный дефицит повлияет в том числе замедление роста нефтедобычи в США. Телеканал отмечает, что число нефтяных вышек в стране сократилось на 15% и достигло минимума за 16 месяцев.
Ранее стоимость нефти марки Brent превысила $81 за баррель впервые с конца апреля, фьючерсы на сырье WTI подорожали до $76,25, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru