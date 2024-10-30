СМИ: Доходы от вкладов свыше 210 тысяч рублей попадут под налог

По данным издания, порог, с которого будут начислять налог, вырос на фоне повышения ключевой ставки до 21%. При этом доход более 210 тысяч рублей будет облагаться сбором по ставке НДФЛ в 13%. В случае, если прибыль более пяти миллионов рублей, налог составит 15%.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, если на депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей, сбор платить не придется.

На заседании 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом, передает «Радиоточка НСН».

