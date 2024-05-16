Болгария намерена отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа
Болгария намерена отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа, сообщил министр энергетики страны Владимир Малинов, передает «Интерфакс».
До этого в Болгарии не приняли новый вариант оплаты за российский газ. В конце марта 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты за поставки должны осуществляться исключительно в рублях.
Теперь болгарская компания «Булгаргаз» винит в происходящем «Газпром» и грозит судом.
Ранее сообщалось, что поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в текущем году выросли сразу на 23% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Объем составил 7,2 млрд кубометров, при этом «Турецкий поток» обогнал украинский маршрут: через Турцию ЕС получил 4,2 млрд кубометров газа, а через Украину — только 3 млрд.
США могут воздействовать на Украину и вынудить ее ввести санкции против «Газпрома», парализовав транзит газа, поскольку Вашингтону выгодно стать единственным поставщиком газа для Европы, заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru