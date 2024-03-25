Суточная прокачка газа по «Турецкому потоку» в ЕС достигла максимума
Прокачка газа по «Турецкому потоку» в ЕС в марте достигла максимума, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные европейской сети операторов ГТС (ENTSOG).
Речь идет о 46 миллионах кубометров, что в полтора раза больше, чем показатель за тот же период прошлого года.
Текущий уровень поставок даже превышает проектную мощность маршрута, которая составляет 43,2 миллиона кубометров в сутки.
При этом власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил накануне министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.
Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: В России реальный рост зарплат за 2023 год превысил 7,8%
- Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: На Таиланд надвигаются штормы и аномальная жара
- Экономист Тимофеев заявил, что после теракта посещение концертов упадет на 30%
- МИД Венгрии: Будапешт никогда не пошлет войска на Украину
- В МИД Венгрии заявили, что ЕС не обсуждает новые антироссийские санкции
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения ТЦ вооруженной охраной
- СМИ: Минэкономразвития не разрешило ЦБ обязать продавцов принимать оплату по СБП
- В России побит рекорд по продажам смартфонов с 2018 года
- В МИД России осудили теракт ИГ в афганском Кандагаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru