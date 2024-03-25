Суточная прокачка газа по «Турецкому потоку» в ЕС достигла максимума

Текущий уровень поставок даже превышает проектную мощность маршрута, которая составляет 43,2 миллиона кубометров в сутки.

При этом власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил накануне министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.

Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН».

