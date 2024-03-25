Суточная прокачка газа по «Турецкому потоку» в ЕС достигла максимума

Прокачка газа по «Турецкому потоку» в ЕС в марте достигла максимума, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные европейской сети операторов ГТС (ENTSOG).

Речь идет о 46 миллионах кубометров, что в полтора раза больше, чем показатель за тот же период прошлого года.

«“Газпром” свое возьмет!»: Сможет ли Киев пресечь поставки российского газа

Текущий уровень поставок даже превышает проектную мощность маршрута, которая составляет 43,2 миллиона кубометров в сутки.

При этом власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил накануне министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.

Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:ЕвропаТурецкий ПотокРоссийский Газ

Горячие новости

Все новости

партнеры