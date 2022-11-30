«Более триллиона». Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал YouTube-канал его офиса, заявил, что к восстановлению Украины привлекают десятки стран-партнёров.
По его словам, будет использована система шефства и отдельные страны и компании займутся восстановлением определённых украинских регионов, городов или предприятий.
«Общий объём работ - более триллиона долларов», — уточнил он.
Ранее американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского «коррумпированным украинским диктатором», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru