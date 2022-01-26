Более трети опрошенных россиян отказались от идеи оформлять ипотеку в 2022 году
Больше трети россиян отложили решение оформить ипотечный кредит из-за высоких ставок и возросших цен на недвижимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос платформы Online-Ipoteka.
«Согласно данным опроса, 34% респондентов планировали взять ипотеку, но отложили решение. Около 18% опрошенных изначально собирались купить жилье в кредит, но отказались от этих планов», - отмечается в исследовании.
27% участников опроса не отказались от своих планов, еще 21% не планировали брать ипотеку в принципе. При этом среди тех, кто отложил решение по ипотеке, 38% надеются на появление государственных программ поддержки ипотеки, еще 21% рассчитывают на льготы и акции со стороны банков, а 23% респондента хотят решить проблему путем повышения дохода. Лишь 18% опрошенных ожидают снижения цен на жилье.
Снижение цен на недвижимость в России произойдет не раньше, чем через полтора года, а в 2022 году в лучшем случае будет остановка их роста, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
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