Более трети опрошенных россиян отказались от идеи оформлять ипотеку в 2022 году

«Согласно данным опроса, 34% респондентов планировали взять ипотеку, но отложили решение. Около 18% опрошенных изначально собирались купить жилье в кредит, но отказались от этих планов», - отмечается в исследовании.

27% участников опроса не отказались от своих планов, еще 21% не планировали брать ипотеку в принципе. При этом среди тех, кто отложил решение по ипотеке, 38% надеются на появление государственных программ поддержки ипотеки, еще 21% рассчитывают на льготы и акции со стороны банков, а 23% респондента хотят решить проблему путем повышения дохода. Лишь 18% опрошенных ожидают снижения цен на жилье.

Снижение цен на недвижимость в России произойдет не раньше, чем через полтора года, а в 2022 году в лучшем случае будет остановка их роста, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

