Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой

Центробанк России в прошлом году выявил 871 субъект с признаками финансовых пирамид, больше половины из них были связаны с криптовалютными активами. Об этом говорится в материалах к брифингу ЦБ РФ о противодействии нелегальным компаниям и финансовым пирамидам.

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Как отмечается, мошенники предлагали потребителям участие в «производстве криптомонет» и «майнинге» с помощью мобильных телефонов.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:КриптовалютаРоссия
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