Мариничев призвал не воспринимать криптовалюту как инвестиции
Криптовалюта станет тем же, чем для дореволюционного общества стали деньги, это вовсе не инструмент инвестиций, уверен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Криптовалюта будет неизбежно развиваться, это новая экономическая формация, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Государству, конечно, в первую голову нужно смотреть не на тех домохозяек, которые будут готовы вкладываться в криптовалюту, потому что крипта - это не элемент инвестиции, это экономический уклад, структура новых экономических отношений в обществе. В "Анне Карениной" Левин тоже своего брата ругал за то, как он лес продавал. Левин совершенно не понимал структуру уклада после отмены крепостного права. В 1870-е годы формация в обществе тоже сильно менялось, в общество пришли деньги. Для тех времен деньги были то же, что сегодня крипта, они вдруг возникли в социально-экономическом отношении. Ты уже не владеешь лесом, ты начинаешь его продавать. Глупо думать или отвергать, что это не так. Криптовалюта - это ценность для роботов, для машин, это будет ценность в информационном пространстве. Это технология, которая изменяет структуру отношений "гражданин-общество-государство", отнимая у государства часть классических функций в пользу общественности», - пояснил омбудсмен.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что предложения Минфина по регулированию криптовалют по сути являются их запретом, поскольку их главной «фишкой» является анонимность.
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