Более 320 судов ожидают возобновления движения через Суэцкий канал
В очереди на прохождение через Суэцкий канал уже 321 судно. Они ожидают, когда администрация канала сможет отбуксировать севший на мель контейнеровоз, который перегородил морской путь между Красным и Средиземным морем.
Такие подробности сообщил журналистам глава администрации канала адмирал Усама Рабиа, отмечает РИА Новости.
«В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией», — уточнил Усама Рабиа.
По его словам, в операции задействованы 10 буксиров. Ее сложность связана, прежде всего, с размерами судна, а также количеством перевозимых контейнеров.
Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн. Контейнеровоз, по данным СМИ, планируют освободить к ночи 27 марта.
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