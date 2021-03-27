Более 320 судов ожидают возобновления движения через Суэцкий канал

Такие подробности сообщил журналистам глава администрации канала адмирал Усама Рабиа, отмечает РИА Новости.

«В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией», — уточнил Усама Рабиа.

По его словам, в операции задействованы 10 буксиров. Ее сложность связана, прежде всего, с размерами судна, а также количеством перевозимых контейнеров.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн. Контейнеровоз, по данным СМИ, планируют освободить к ночи 27 марта.

