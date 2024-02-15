Богатые платят: Делягин поддержал отмену НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей
Михаил Делягин в эфире НСН призвал распространить прогрессивную шкалу налогообложения и на бедных, и на богатых.
Отмена налога на доход для беднейших граждан будет иметь наибольший социальный эффект, если супердоходы богатых людей будут облагаться дополнительно, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.
В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает отмену уплаты налога на доход для граждан, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей. Соответствующую инициативу предложили депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Делягин инициативу поддержал, но все-таки назвал меру недостаточной.
«О какой сумме для бюджета идет речь, нужно спрашивать авторов законопроекта. Это будет небольшая сумма. Проблема в том, что для Москвы это не такая значимая сумма, а для многих регионов значимая. Например, для Марий Эл, где большинство людей имеют доходы ниже 30 тысяч, это может быть весьма существенно. Понадобятся трансферты из федерального бюджета на незначимую для бюджета сумму. В этом году в федеральном бюджете будет заморожено более полутриллиона рублей. Часть из этих средств справедливо направить на улучшение жизни беднейшей части общества. В таком случае 13% люди будут оставлять себе, это не так значимо при таких доходах, но для них это заметно», - рассказал он.
При этом Делягин назвал меру недостаточной и призвал ввести прогрессивную шкалу налогообложения и для богатых. В таком случае, по его словам, граждане будут вкладывать средства в промышленность, а не в личное потребление.
«Однако данная мера является половинчатой, потому что это шаг к введению нормальной прогрессивной шкалы налогообложения. Фонд оплаты бедных людей все равно будет облагаться 30% обязательных социальных взносов. Они все равно даже после введения этой меры будут платить больше, чем богатые люди, которые имеют возможность нанять налогового консультанта и платить 6% как индивидуальные предприниматели. Мера заслуживает доработки, но направление правильное, я поддерживаю. Прогрессивная шкала необходима не только для бедных, но и для богатых. Если сверхдоходы будут облагаться высокими налогами, то богатым людям будет выгоднее инвестировать эти доходы в развитие промышленности, а не в личное потребление», - объяснил депутат.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что налоговая система в ближайшее время не потребует серьезных изменений. По его словам, в данный момент бюджет на ближайшие три года выглядит сбалансированным, передает «Радиоточка НСН».
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