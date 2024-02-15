Богатые платят: Делягин поддержал отмену НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей

Отмена налога на доход для беднейших граждан будет иметь наибольший социальный эффект, если супердоходы богатых людей будут облагаться дополнительно, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.

В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает отмену уплаты налога на доход для граждан, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей. Соответствующую инициативу предложили депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. Делягин инициативу поддержал, но все-таки назвал меру недостаточной.