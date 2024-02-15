В Госдуме предложили отменить налог на доход при зарплате менее 30 тысяч рублей
В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает отмену уплаты налога на доход для граждан, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей. Соответствующую инициативу предложили депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС.
По словам лидера ЛДПР, люди, которые зарабатывают до 30 тысяч рублей, после оплаты квартиры и покупки продуктов вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Высчитывать 13% из подобного дохода бесчеловечно, добавляет он.
Принятие законопроекта дополнительно будет способствовать повышению уровня экономической активности в стране, также сообщают депутаты ЛДПР. Предполагается, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, что приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.
Ранее Антон Силуанов заявлял, что налоговая система в ближайшее время не потребует серьезных изменений. По его словам, в данный момент бюджет на ближайшие три года выглядит сбалансированным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru