В Госдуме предложили отменить налог на доход при зарплате менее 30 тысяч рублей

По словам лидера ЛДПР, люди, которые зарабатывают до 30 тысяч рублей, после оплаты квартиры и покупки продуктов вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Высчитывать 13% из подобного дохода бесчеловечно, добавляет он.

Принятие законопроекта дополнительно будет способствовать повышению уровня экономической активности в стране, также сообщают депутаты ЛДПР. Предполагается, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, что приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.

Ранее Антон Силуанов заявлял, что налоговая система в ближайшее время не потребует серьезных изменений. По его словам, в данный момент бюджет на ближайшие три года выглядит сбалансированным, передает «Радиоточка НСН».

