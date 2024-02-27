Экономист предрек ослабление рубля после окончания налогового периода
С началом марта рубль незначительно подешевеет к доллару из-за окончания налогового периода, полагает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Дающий дополнительную поддержку рублю налоговый период завершается 28 февраля, напомнил экономист. Фундаментальными опорами для российской валюты он назвал норму об обязательной продаже экспортной выручки и накопленный эффект от высокой ключевой ставки Центробанка.
«После прохождения фискальных платежей, в первых числах марта, пара доллар-рубль может вновь какое-то время тяготеть к 92,5-93 рублям», - цитирует эксперта «Газета.Ru».
В ходе торгов на Московской бирже 27 февраля курс доллара падал до 92 рублей. За день американская валюта подешевела на 37 копеек, отмечает «Радиоточка НСН».
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