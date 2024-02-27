Экономист предрек ослабление рубля после окончания налогового периода

С началом марта рубль незначительно подешевеет к доллару из-за окончания налогового периода, полагает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Экономист Беляев: Хранить доллары сейчас нецелесообразно

Дающий дополнительную поддержку рублю налоговый период завершается 28 февраля, напомнил экономист. Фундаментальными опорами для российской валюты он назвал норму об обязательной продаже экспортной выручки и накопленный эффект от высокой ключевой ставки Центробанка.

«После прохождения фискальных платежей, в первых числах марта, пара доллар-рубль может вновь какое-то время тяготеть к 92,5-93 рублям», - цитирует эксперта «Газета.Ru».

В ходе торгов на Московской бирже 27 февраля курс доллара падал до 92 рублей. За день американская валюта подешевела на 37 копеек, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаДолларРубль

Горячие новости

Все новости

партнеры