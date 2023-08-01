Богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов
Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2023 года увеличилось на 32 млрд долларов, об этом говорится в «Индексе миллиардеров» (Billionaires Index), который составляет агентство Bloomberg.
Согласно списку, больше всех заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чьё состояние увеличилось на 5,9 млрд долларов. Состояние председателя совета директоров и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина увеличилось на 4,98 млрд долларов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин заработал 1,23 млрд долларов.
Именно Потанин, согласно «Индексу миллиардеров», является на данный момент самым богатым российским бизнесменом, его состояние оценивается в 29,8 млрд долларов. Лисин занимает вторую строчку с суммой 24,8 млрд долларов, а Алекперов замыкает ТОП-3 - у него 21,3 млрд долларов.
По данным Bloomberg, итоговая стоимость наличных активов россиян в 2023 году составила 309,3 млрд долларов.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии «Индекса миллиардеров» с состоянием в 234 миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ улучшили позиции в районе Куземовки на Купянском направлении
- СМИ: Рэпера Лигалайза проверят на дискредитацию ВС РФ
- СМИ: Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana
- Лукашенко: Белоруссия попала в международный замес США по разрушению Европы
- Богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов
- Опрос: Более половины поляков боятся группы «Вагнера» в Белоруссии
- Минобороны России: ВСУ пытались атаковать российские гражданские транспортные суда
- У сотрудника «Роснефти» в Москве выявили корь
- В Петербурге около военкомата задержали женщину с коктейлями Молотова
- Песков заявил, что на саммите БРИКС обсудят нюансы расширения объединения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru