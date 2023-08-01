Богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов

Согласно списку, больше всех заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чьё состояние увеличилось на 5,9 млрд долларов. Состояние председателя совета директоров и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина увеличилось на 4,98 млрд долларов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин заработал 1,23 млрд долларов.

Именно Потанин, согласно «Индексу миллиардеров», является на данный момент самым богатым российским бизнесменом, его состояние оценивается в 29,8 млрд долларов. Лисин занимает вторую строчку с суммой 24,8 млрд долларов, а Алекперов замыкает ТОП-3 - у него 21,3 млрд долларов.

По данным Bloomberg, итоговая стоимость наличных активов россиян в 2023 году составила 309,3 млрд долларов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии «Индекса миллиардеров» с состоянием в 234 миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

