В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова
В России по ходатайству Следственного комитета арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что арест был осуществлён в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя Вооружённых сил Украины.
По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров зарегистрированного на Британских Виргинских островах холдинга SCM Holdings Ltd, в который входит также горно-металлургическая группа «Метинвест», финансировали украинскую армию и батальон «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), в том числе за счёт средств, поступавших из России.
По данным издания, десятки миллионов рублей перечислялись с расчётного счёта московской компании «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов.
Ранее владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов, чьё состояние Forbes оценил в 5,7 млрд долларов, сохранил первую строчку рейтинга самых богатейших людей Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru