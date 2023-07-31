В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова

Отмечается, что арест был осуществлён в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя Вооружённых сил Украины.

По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров зарегистрированного на Британских Виргинских островах холдинга SCM Holdings Ltd, в который входит также горно-металлургическая группа «Метинвест», финансировали украинскую армию и батальон «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), в том числе за счёт средств, поступавших из России.

По данным издания, десятки миллионов рублей перечислялись с расчётного счёта московской компании «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов.

Ранее владелец «Метинвеста» и ДТЕК Ринат Ахметов, чьё состояние Forbes оценил в 5,7 млрд долларов, сохранил первую строчку рейтинга самых богатейших людей Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

