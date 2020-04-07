Богатейшие люди мира потеряли $408 млрд за два «коронавирусных» месяца

Сто богатейших людей мира в условиях пандемии коронавируса лишились в совокупности $408 миллиардов за два месяца. Такие данные приводит шанхайский исследовательский центр Hurun Institute, передаёт «Интерфакс». Только 9% миллиардеров из этого списка в феврале-марте остались в плюсе.

Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса

Больше других потерял француз Берна Арно, контролирующий производителя товаров класса «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. За два месяца его состояние сократилось на $30 миллиардов, до $77 миллиардов, говорится в материале.

Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял $9 миллиардов, но остаётся богатейшим в мире человеком с состоянием в $131 миллиард.

За два месяца число долларовых миллиардеров в мире сократилось на 20%, подсчитали в Hurun.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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