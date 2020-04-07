Богатейшие люди мира потеряли $408 млрд за два «коронавирусных» месяца

Больше других потерял француз Берна Арно, контролирующий производителя товаров класса «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. За два месяца его состояние сократилось на $30 миллиардов, до $77 миллиардов, говорится в материале.

Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял $9 миллиардов, но остаётся богатейшим в мире человеком с состоянием в $131 миллиард.

За два месяца число долларовых миллиардеров в мире сократилось на 20%, подсчитали в Hurun.

