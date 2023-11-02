Бочкарёв: ТиНАО лидирует по числу заключенных договоров долевого участия
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что по итогам первых трёх кварталов 2023 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы заключено наибольшее число договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, на данные округа пришлось 24% сделок, второе место занимает Северный округ (13%), а третье - Западный округ (12,3%).
Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что в сентябре 2023 года в столице был установлен рекорд - зарегистрированы 18 402 ДДУ в новостройках, четверть от которых пришлась на Новую Москву. Он уточнил, что кроме ТиНАО, Северного и Западного административных округов в ТОП -5 попали Юго-Восточный и Южный административные округа.
Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в свою очередь, указал, что с начала 2023 года в ТиНАО ввели более 2,09 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе более 1,61 миллиона «квадратов» жилья.
Ранее Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года в Москве было одобрено строительство 17,5 млн квадратных метров недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru