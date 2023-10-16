Ефимов: на севере Москвы построят жилье по реновации в рамках городской программы

На севере Москвы построят более 535 тысяч квадратных метров жилья по реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Сегодня на севере столицы инвесторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется в том числе строительство жилья для программы реновации», - сказал Ефимов.



Новые кварталы появятся на месте бывших промзон «Вагоноремонт», «Автомоторная», «Братцево», «Дегунино-Лихоборы».



Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман в свою очередь заявил, что в реализуемых проектах также предусмотрено строительство свыше миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, технопарк и логистический центр.



В рамках программы комплексного развития территорий строятся новые городские кварталы, где на месте бывших промзон возводят жилье, дороги и другую необходимую жителям столицы инфраструктуру.

