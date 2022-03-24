Собянин расширил меры поддержки подрядчиков по городским строительным контрактам

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил компенсацию расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства столицы.

По данным источника, эта мера входит в пакет по поддержке строительного комплекса в условиях санкционного давления.

В ведомстве добавили, что объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. В связи с этим в таком же объеме вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.

Отмечается, что это решение позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, которые столкнулись с серьезным увеличением цен на услуги и с отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях.

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