Собянин расширил меры поддержки подрядчиков по городским строительным контрактам
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил компенсацию расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства столицы.
По данным источника, эта мера входит в пакет по поддержке строительного комплекса в условиях санкционного давления.
В ведомстве добавили, что объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. В связи с этим в таком же объеме вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.
Отмечается, что это решение позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, которые столкнулись с серьезным увеличением цен на услуги и с отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях.
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