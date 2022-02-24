Бочкарёв: началась тоннелепроходка между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» Троицкой линии метро

По его словам, параллельно на станции «Вавиловская» завершается установка ограждающих конструкций котлована, ведётся разработка грунта, продолжается строительство обоих перегонных тоннелей в сторону «Академической».



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что перегон от станции «Вавиловская» станет связкой между центральным участком Троицкой ветки и участком от «Новаторской» до «Бачуринской».

«Протяженность будущего тоннеля составит более 1400 метров, он пройдет под проезжей частью Ленинского проспекта», - отметил Юрий Кравцов.

Ранее Бочкарёв заявил, что строительство одной из самых длинных эстакад столицы на северном отрезке Московского скоростного диаметра завершено на 76%.