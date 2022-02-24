Бочкарёв: началась тоннелепроходка между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» Троицкой линии метро

Заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Людмила» приступил к строительству левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» перспективной Троицкой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Бочкарёв: Завершена проходка тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии метро

По его словам, параллельно на станции «Вавиловская» завершается установка ограждающих конструкций котлована, ведётся разработка грунта, продолжается строительство обоих перегонных тоннелей в сторону «Академической».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что перегон от станции «Вавиловская» станет связкой между центральным участком Троицкой ветки и участком от «Новаторской» до «Бачуринской».

«Протяженность будущего тоннеля составит более 1400 метров, он пройдет под проезжей частью Ленинского проспекта», - отметил Юрий Кравцов.

Ранее Бочкарёв заявил, что строительство одной из самых длинных эстакад столицы на северном отрезке Московского скоростного диаметра завершено на 76%.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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