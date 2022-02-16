Бочкарев: Одна из самых длинных эстакад в столице на северном участке МСД готова на 76%

Строительство одной из самых длинных эстакад столицы на северном отрезке Московского скоростного диаметра завершено на 76%. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра от Дмитровского до Ярославского шоссе сегодня возводится одна из самых длинных эстакад столицы протяженностью 2,4 км. В настоящий момент ее строительство завершено на 76%», - заявил Бочкарева.

Заммэра Бочкарёв: Московский скоростной диаметр построен более чем на 60%

Эстакада протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе над Октябрьской железной дорогой и соединительной железнодорожной веткой с Савеловским направлением МЖД. Как уточнил Бочкарёв, сейчас ведется монтаж пролетных строений эстакады и инженерных коммуникаций. Подпорные стены уже готовы полностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. По мнению градоначальника, магистраль позволит миллионам людей быстро и комфортно передвигаться из одной части города до другой, минуя центр, без единого светофора.

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ФОТО: Стройкомплекс
ТЕГИ:ЭстакадаСтроительствоМосква
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