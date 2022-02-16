Бочкарев: Одна из самых длинных эстакад в столице на северном участке МСД готова на 76%

Строительство одной из самых длинных эстакад столицы на северном отрезке Московского скоростного диаметра завершено на 76%. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра от Дмитровского до Ярославского шоссе сегодня возводится одна из самых длинных эстакад столицы протяженностью 2,4 км. В настоящий момент ее строительство завершено на 76%», - заявил Бочкарева.